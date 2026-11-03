Психолог и телеведущая Лариса Суркова объявила о разводе

48-летняя психолог и телеведущая Лариса Суркова сообщила о разводе с мужем, передает Леди.Mail. Она состояла в браке 30 лет.

По словам Сурковой, проблемы в отношениях начались давно. Супруги пытались сохранить семью, но со временем поняли, что больше не испытывают друг к другу прежних чувств. Лариса подчеркнула, что приложила все усилия для сохранения брака, но любви больше не было.

«Не вчера, не полгода и даже не год назад стало понятно, что между нами ее больше нет», — сказала она.

После объявления о расставании психолог столкнулась с критикой. Однако она получила и много поддержки от подписчиков. Суркова отметила, что психологи — «просто люди», а не волшебники. Поэтому даже специалисты не всегда могут сохранить собственный брак.

У Ларисы и Павла Сурковых семеро детей. Психолог заверила, что все они по-прежнему окружены любовью обоих родителей. Несмотря на развод, бывшие супруги сохраняют отношения ради детей.

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