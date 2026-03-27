«Осторожно: ледяной кофе». Почему запивать обед газировкой и чаем «кипяток» опасно для желудка?

Во время еды лучше отказаться от сладкой газировки, а также от слишком горячих или ледяных напитков. А вот воду или несладкий чай пить можно. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала Ольга Ямилова — главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук.

«Чрезмерно холодные и горячие напитки могут ухудшать пищеварение, снижать насыщение, вызывать тяжесть в желудке и дискомфорт. Потребление сладких газированных напитков следует ограничить, особенно во время приема пищи», — пояснила Ямилова.

Специалист добавила, что вода или несладкий чай комфортной температуры в небольших объемах не разбавляют желудочный сок и не мешают пищеварительным процессам. Более того, такие напитки иногда способствуют более тщательному пережевыванию пищи, что положительно сказывается на ее усвоении.

Жидкость лучше распределять равномерно в течение всего дня. Не нужно вырабатывать привычку запивать каждый проглоченный кусочек, резюмировала врач.

