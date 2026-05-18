Тенистый огород не пустует: названы культуры, которые растут в тени лучше, чем на солнце

Многие уверены: огород должен купаться в солнце от рассвета до заката. Но это правда лишь наполовину. Тенистые углы часто пустуют или печалят чахлой ботвой, хотя на самом деле их можно использовать с умом. Просто не все знают, что есть культуры, которым отсутствие палящего солнца идет на пользу. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Сначала разберемся с терминами. Легкая полутень — это пять-шесть часов прямого света в день. Тут большинство овощей растут почти как на обычной грядке, разве что созревание чуть затянется. Рабочая полутень — три-четыре часа. Здесь уже нужно выбирать растения внимательнее, зато для зелени это настоящий рай. Если света меньше трех часов — это сильное затенение, где выживают единицы. И важный нюанс: утренние лучи ценнее вечерних. После прохладной ночи влаги в почве много, а температура комфортна — растения включаются в работу идеально. Так что если есть выбор, берите грядку, которая освещается с утра до полудня.

Какие же культуры обожают полутень больше, чем солнцепек? Листовые салаты и шпинат под прямыми лучами грубеют и стрелкуются. В кружевной тени они остаются нежными и сочными все лето. Рукола на солнце становится жесткой и горькой, а в полутени сохраняет мягкий ореховый привкус. Мангольд — листовая свекла — тоже порадует мощными листьями без лишних хлопот. Пряные травы: петрушка в тени дает более ароматную зелень и реже болеет, укроп растет пышным кустом, а не выкидывает зонтик через неделю после всходов. Кинза, любисток, щавель — все скажут спасибо за притенение. Настоящая находка — китайские капусты. Пекинская капуста и пак-чой на солнце почти гарантированно уходят в стрелку, а в полутени формируют аккуратные плотные кочаны. Только выбирайте сорта, устойчивые к цветушности, и сейте их во второй половине лета для осеннего урожая.

Некоторые культуры терпят тень стойко, но чудес не ждите. Редис получается мельче, зато реже стрелкуется. Сеять его нужно просторнее, иначе листья задавят корнеплод. Морковь вырастет, но уступит в сладости и размере — для супов и зажарок сойдет. Свекла в полутени созревает медленнее и мельчает, зато дает мощную ботву — используйте ее в салатах как мангольд.

Однако на теневой грядке делать нечего всем пасленовым: томаты, перцы, баклажаны. В тени они нарастят листву, но плодов не дадут либо получатся штучные и невызревшие. Тыквенные — огурцы и кабачки — в густой тени будут плестись огромными кустами, завязывать плоды неохотно, а то, что появится, вырастет водянистым и безвкусным. Плюс высокая влажность моментально притянет грибные болезни. Итог простой: не пытайтесь запихнуть солнцелюбивые культуры в тень — отдайте эти грядки зелени, корнеплодам и китайской капусте. Они скажут вам спасибо, а вы получите урожай там, где раньше росли одни сорняки.

Ранее были названы главные работы в саду до конца месяца.