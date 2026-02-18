Осторожно: суп: солянка и борщ оказались калорийными бомбами

Привычка съедать на обед тарелку горячего супа кажется незыблемым залогом здоровья, но диетологи все чаще призывают заглядывать в кастрюлю внимательнее. Анна Ковенкова в беседе с Argumenti.ru развеяла миф о том, что любое первое блюдо автоматически полезно: некоторые популярные супы на поверку оказываются настоящей калорийной бомбой, способной испортить фигуру и самочувствие.

Казалось бы, что может быть безобиднее тарелки солянки или наваристого борща? Но именно они попали в список главных аутсайдеров по версии эксперта. Жирное мясо, копчености, щедрая порция сливок или зажарка на масле превращают суп в тяжелое блюдо, которое вместо бодрости дарит сонливость и тяжесть в желудке. А насыщенные жиры из таких бульонов, попадая в организм регулярно, начинают откладываться на талии незаметно, но уверенно.

По ее словам, отдельный удар по стройности наносят, как ни странно, супы-пюре со сливками и «быстрые» варианты из пакетиков. Первые коварны своей обманчивой легкостью: по калориям они могут сравниться с полноценным ужином с гарниром. Вторые — настоящий натриевый рассол: переизбыток соли и усилителей вкуса гарантирует отеки наутро и привыкание к ярким, «химическим» вкусовым ощущениям, после которых обычная еда кажется пресной.

Однако диетолог не призывает навсегда вычеркнуть супы из жизни. Проблема не в самом блюде, а в системе. Если человек мало двигается, но ежедневно ест наваристый бульон с картофелем и макаронами, быстрые углеводы и жиры сделают свое черное дело. Ключ к идеальной фигуре, по словам Ковенковой, — не в жестких запретах, а в осознанности: понимании состава тарелки, своей активности и реального влияния еды на организм. Именно такой подход помогает не просто сбросить вес, а жить в комфортном теле долгие годы.

