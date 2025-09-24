От анемии до бессонницы: эксперт объяснила, чем опасен чай для детей и беременных

Бренд-директор кофейной компании LAST WISH Ирина Бабина предупредила о потенциальной опасности чая для определенных категорий населения. В интервью «Ленте.ру» она отметила , что этот популярный напиток может представлять скрытую угрозу для беременных и людей с проблемами желудочно-кишечного тракта.

Бабина заявила, что современные научные исследования выявляют все больше групп людей, которым рекомендуется ограничить или полностью исключить из рациона чай, в частности черный и зеленый.

В качестве примера она привела беременных женщин, поскольку кофеин, содержащийся в чае, способен проникать через плацентарный барьер и оказывать влияние на сердечный ритм и дыхательную функцию плода.

Особенно это касается зеленого чая. В связи с этим врачи рекомендуют будущим матерям ограничить употребление зеленого чая одной чашкой в день или же заменить его на травяные напитки.

Помимо этого, по словам Бабиной, людям с заболеваниями ЖКТ также следует с осторожностью относиться к употреблению чая. По ее словам, черный чай может способствовать повышению кислотности, что нежелательно при язвенной болезни, панкреатите и гастрите. Зеленый же чай, в свою очередь, может вызывать раздражение желудка и провоцировать болевые ощущения, особенно при употреблении натощак.

Бабина подчеркнула, что танины, содержащиеся в чае, могут затруднять усвоение железа, витаминов D и B1, что особенно важно для растущего организма. Кроме того, кофеин оказывает негативное влияние на нервную систему, приводя к перевозбуждению, нарушениям сна и эмоциональной нестабильности. По этой причине педиатры не рекомендуют давать черный чай детям до 3 лет, а зеленый — до 10–12 лет.

Директор также предупредила, что людям с анемией следует сократить потребление чая, так как дубильные вещества связывают железо из пищи, препятствуя его усвоению. Всего одна чашка чая, выпитая сразу после еды, может значительно снизить усвоение железа. При предрасположенности к почечнокаменной болезни регулярное потребление зеленого чая, по ее словам, может провоцировать обострения.

Бабина напомнила, что даже здоровым людям не стоит превышать норму в 2–4 чашки чая в день. Она добавила, что крепкий чай, особенно несвежий или с добавлением ароматизаторов, может содержать повышенную концентрацию токсичных веществ, и не рекомендовала пить его на голодный желудок или запивать им лекарства.

Ранее сообщалось, что кардиолог Хосе Абельян посоветовал отказаться от употребления кофе с молоком.