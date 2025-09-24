Вы пьете кофе для здоровья сердца? Популярная добавка, которая сводит всю пользу на нет

Согласно публикации в издании El Español, врач призвал пересмотреть этот ритуал, объяснив, что молоко действует как «противоядие» для полезных компонентов кофе.

Специалист акцентировал внимание на том, что главная польза напитка — в антиоксидантах и фенольных соединениях, обладающих кардиопротекторным эффектом. Однако, как отметил Абельян, даже незначительное количество молока серьезно затрудняет их усвоение организмом. Парадокс ситуации в том, что, пытаясь смягчить вкус, любители латте и капучино не только лишаются защиты для сердца, но и получают дополнительный риск из-за насыщенных жиров, содержащихся в молоке. В завершение медик посоветовал также отказаться от сладких сиропов, сводящих пользу от употребления кофе к нулю.

