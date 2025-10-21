От буквы к диагнозу: новый способ отслеживать депрессию через смартфон

Исследователи из Университета Иллинойса в Чикаго выяснили, что скорость и ритм набора текста на смартфоне могут служить индикатором состояния мозга. Результаты работы опубликованы в журнале Journal of Psychopathology and Clinical Science (JPCS), пишет « Газета.ru ».

В ходе эксперимента 127 добровольцев в возрасте 25–50 лет — как здоровых, так и с аффективными расстройствами — в течение месяца пользовались приложением BiAffect. Программа фиксировала скорость печати, частоту нажатий и движение телефона в пространстве. Одновременно участники проходили нейропсихологические тесты на внимание, память и гибкость мышления.

Анализ данных показал: у здоровых людей быстрая и частая печать коррелировала с высокими когнитивными показателями, а медленная — с более низкими. У пациентов с депрессией и биполярным расстройством эта связь оказалась слабее. По словам руководителя исследования профессора Олу Ажилоре, скорость печати отражает скорость обработки информации и исполнительные функции мозга, причем при усилении депрессивных симптомов закономерность становится очевиднее.

Ученые считают, что такой метод открывает перспективы для непрерывного мониторинга психического здоровья. Наблюдая за тем, как человек печатает, врачи смогут раньше замечать признаки когнитивных нарушений и оперативнее корректировать лечение.

