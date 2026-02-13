От диагностики до операции: как новое оборудование в Кашире меняет подход к лечению

В Кашире завершился очередной этап модернизации гинекологического отделения местной больницы — теперь жительницы округа могут получать высокотехнологичную медицинскую помощь, не выезжая за пределы муниципалитета.

Во время ремонта обновили интерьеры. Стены окрасили в спокойные тона, заменили окна, двери и кровлю, уложили новую плитку. В отделении оборудовали три одноместные и пять пятиместных палат. Все они оснащены функциональными кроватями с электроприводом и системами вызова медперсонала.

Ключевое улучшение коснулось операционного блока: там установили новый потолочный светильник и лапароскопическую стойку — мобильный операционный комплекс. По словам заведующего отделением Олега Алексеевича Малинова, это позволяет проводить сложные хирургические вмешательства — от восстановления проходимости маточных труб до удаления новообразований. При таком подходе пациентки быстрее восстанавливаются и возвращаются к обычной жизни.

Кроме того, отделение получило современное диагностическое оборудование. Оно помогает оперативно и точно выявлять заболевания, включая онкологические, а также сразу составлять план лечения.

Как подчеркнул глава городского округа Кашира, секретарь местного отделения Единой России Роман Пичугин, власти стремятся повышать качество медицинских услуг в городе. Для этого привлекают новых врачей, закупают оборудование и ремонтируют подразделения больницы. Ежегодно гинекологическое отделение Каширской больницы принимает более 1 тыс. пациенток.