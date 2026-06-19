Смертельный нокаут: 10-летний боксер упал на ринге в Воронежской области

Трагедия города Семилуки потрясла всю Воронежскую область — 10-летний мальчик вышел на ринг и уже не поднялся. Юный боксер упал посреди тренировки, и, несмотря на отчаянные попытки врачей, спасти его не удалось. Об этом сообщает Lenta.ru.

Все произошло в будний день — школьник отрабатывал удары, когда внезапно рухнул на татами. Тренеры и персонал кинулись оказывать первую помощь, вызвали скорую, но реанимационные мероприятия оказались бесполезны. Медики констатировали смерть на месте.

Позже выяснилось, что у ребенка были серьезные патологии сердечно-сосудистой и центральной нервной системы — и при этом врачебная комиссия дала добро на занятия боксом. Как такое стало возможным — теперь предстоит установить следователям.

Родственники погибшего в шоке: они утверждают, что мальчик мечтал стать чемпионом и ходил на секцию уже больше года, никто не предупреждал их о смертельном риске. Администрация спорткомплекса пока отказывается от комментариев, ссылаясь на следственную тайну, но в соцсетях уже кипят обсуждения — родители других детей требуют тотальной проверки всех спортивных школ региона.

Ранее в Калининградской области мужчина избил товарища кружкой из-за женщины.