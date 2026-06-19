Более 100 мероприятий на объектах водоснабжения и водоотведения проведут в шести округах Подмосковья

В шести округах Подмосковья проведут 111 мероприятий на объектах водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В Одинцове прошла открытая трибуна по вопросам модернизации объектов ЖКХ во Власихе, в Краснознаменске, Можайске, Наро-Фоминске, Одинцове и Рузе. В ней приняли участие представители профильных ведомств и предприятий, члены Общественной палаты Подмосковья и активные жители.

В указанных округах планируется провести 111 мероприятий, которые охватят почти 600 тыс. жителей. На эти цели предусмотрели 31,9 млрд рублей.

В числе ключевых проектов — реконструкция сети водоснабжения во Власихе протяженностью более 26 км. Сейчас степень готовности составляет около 30%. Еще один крупный проект — строительство городских очистных сооружений в Можайске мощностью 10 тыс. кубометров. Ввести объект планируется в 2028 году.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с жителями Подольска модернизацию объектов теплоснабжения в округе.