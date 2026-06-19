Врачи ДКЦ им. Л. М. Рошаля извлекли из желудка 3-летнего мальчика 10 магнитов

Специалисты ДКЦ им. Л. М. Рошаля спасли 3-летнего мальчика, который проглотил 10 магнитов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили ребенка, проглотившего магниты. В ходе обследования выяснилось, что инородные тела соединились между собой через слизистую оболочку желудка и начали проникать в подслизистый слой.

Мальчика незамедлительно перевели в отделение хирургии и эндоскопическим методом извлекли сначала три магнита из просвета, а затем еще семь — из подслизистого слоя желудка.

Операция прошла успешно. Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает. Он был выписан на следующий день.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с врачами ремонт хирургического корпуса Подольской ОКБ.