Врачи ДКЦ им. Л. М. Рошаля извлекли из желудка 3-летнего мальчика 10 магнитов
В Красногорске спасли 3-летнего ребенка, который проглотил 10 магнитов
Фото: [Медиасток.рф]
Специалисты ДКЦ им. Л. М. Рошаля спасли 3-летнего мальчика, который проглотил 10 магнитов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В учреждение на скорой доставили ребенка, проглотившего магниты. В ходе обследования выяснилось, что инородные тела соединились между собой через слизистую оболочку желудка и начали проникать в подслизистый слой.
Мальчика незамедлительно перевели в отделение хирургии и эндоскопическим методом извлекли сначала три магнита из просвета, а затем еще семь — из подслизистого слоя желудка.
Операция прошла успешно. Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает. Он был выписан на следующий день.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с врачами ремонт хирургического корпуса Подольской ОКБ.