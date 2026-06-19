Августовская прибавка: кому пересчитают пенсии в 2026 году

С 1 августа 2026 года часть российских пенсионеров получит увеличение выплат. Повышение затронет работающих пенсионеров, получателей накопительных пенсий и тех, у кого появились основания для повышенной фиксированной выплаты. Юрист Елена Рудакова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, кому и на сколько пересчитают пенсии.

Кому повысят пенсии с 1 августа

Ежегодный перерасчет коснется пенсионеров, за которых работодатели перечисляли страховые взносы в 2025 году. Прибавка придет получателям страховой пенсии по старости, инвалидности, а в отдельных случаях — по потере кормильца.

Статус занятости значения не имеет. Если человек работал в 2025 году, а уволился в начале 2026-го, право на прибавку сохраняется. Перерасчет происходит автоматически, обращаться в Социальный фонд не нужно.

Максимальная прибавка в 2026 году составит 470,28 рубля в месяц. Она ограничена тремя пенсионными коэффициентами (один балл с 1 января стоит 156,76 рубля). Если пенсионер заработал меньше трех баллов, сумму пересчитают пропорционально.

А кому еще увеличат выплаты раскрыли в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».