Киев решил зайти с козырей БРИКС, чтобы продавить Москву через Бразилию, но этот дипломатический трюк уже раскусили в России. Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин вскрыл уловку украинского руководства. Об этом сообщает Lenta.ru.

Как пояснил эксперт, украинская сторона рассуждает примитивно: раз Бразилия входит в БРИКС и является партнером России, то ее посредничество может подтолкнуть Москву к уступкам. Однако Блохин называет это не более чем дипломатическим маневром, за которым нет реальной готовности к миру. Он жестко подчеркнул: пока Киев говорит о переговорах, его ракеты продолжают бить по российским городам — и удары по Москве это наглядно подтверждают.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский на полях саммита G7 во Франции более 40 минут обрабатывал президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, уговаривая того стать главным переговорщиком с Кремлем. Бразильский лидер пока публично не ответил на предложение, но сам факт такого демарша уже вызвал недоумение в дипломатических кругах.

Блохин убежден, что это чистой воды пиар-ход, рассчитанный на западную аудиторию, а не на реальное урегулирование.

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