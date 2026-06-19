Кружка вместо кулака: калининградец отправил товарища в больницу из-за спора о женщине

Застолье в гостях обернулось для двух калининградцев нешуточной драмой — из-за женщины 51-летний мужчина схватил стеклянную кружку и трижды огрел ею по голове своего приятеля. Теперь буйному гостю грозит реальный срок до двух лет за то, что не смог унять ревность. Об этом сообщает Lenta.ru.

Инцидент произошел в гостях у общей знакомой, когда между мужчинами вспыхнул жаркий спор о даме. Словесная перепалка быстро переросла в рукоприкладство: злоумышленник, не долго думая, использовал подвернувшуюся под руку стеклянную кружку как оружие. Три точных удара в голову — и потерпевший оказался на полу с рассеченными ранами.

Пострадавшего срочно доставили в больницу, где медики диагностировали травмы головы, которые, к счастью, квалифицировали как легкий вред здоровью. Однако для полиции этого хватило, чтобы возбудить уголовное дело по статье 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия»). Теперь фигуранту светит до двух лет лишения свободы — и это при том, что жертва жива и уже идет на поправку.

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