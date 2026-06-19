Еда вместо таблеток: врач назвала продукты, снижающие сахар в крови

Правильный рацион способен заметно повлиять на уровень сахара в крови без медикаментов. Особенно это важно для людей с преддиабетом, инсулинорезистентностью и тех, кто хочет снизить риск развития диабета. Какие продукты помогают контролировать гликемию и какие ошибки совершают чаще всего, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-эндокринолог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Левченко.

Что включить в рацион

По словам специалиста, наиболее выраженный эффект дают продукты с высоким содержанием пищевых волокон и низкой гликемической нагрузкой. В первую очередь это:

Овес и бобовые

Продукты с растворимой клетчаткой

Рыба, яйца и орехи

«Растворимая клетчатка формирует вязкий гель в кишечнике, замедляя всасывание глюкозы. Благодаря этому уровень сахара после еды повышается более плавно», — объяснила Мария Левченко.

Белки и полезные жиры помогают замедлить опорожнение желудка, что способствует равномерному поступлению глюкозы в кровь и снижает риск резких скачков. Эксперт подчеркнула: важна не только еда, но и степень ее обработки. Цельные продукты полезнее сильно переработанных.

А может ли питание заменить лекарства эксперт рассказала в полном материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».