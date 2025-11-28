От ЭКГ до психолога: в Дубне создали уникальную программу для ветеранов СВО

В Дубне для ветеранов СВО и их семей организовали специальные условия для прохождения диспансеризации. В поликлинике назначен сопровождающий сотрудник, привлекаются дополнительные узкие специалисты, а обследования проводятся с учетом полученных травм и ранений.

Ветеранам доступны современные методы диагностики — ЭКГ, флюорография, УЗИ, а также консультации медицинского психолога для поддержки при посттравматических стрессовых расстройствах. По итогам обследования врачи назначают лечение, реабилитацию или профилактические меры.

Глава Дубны Максим Тихомиров отметил, что цель программы — создать комплексную систему поддержки ветеранов, включающую медицинское обслуживание, психологическую помощь и помощь с трудоустройством.