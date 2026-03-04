От пробирки до колыбели: как в Саратове помогают родить тем, у кого не получалось

В Саратовской области подвели итоги работы репродуктивной медицины за 2025 год. Главный репродуктолог региона Ольга Гулиева в ходе прямого эфира с населением раскрыла статистику и дала практические советы тем, кто мечтает о ребенке.

По ее словам, в прошлом году по полису ОМС было выполнено 1376 процедур экстракорпорального оплодотворения. Большая их часть — 850 — пришлась на клинический перинатальный центр. В этом году возможности станут еще шире: квота на 2026 год позволяет провести 1576 процедур ЭКО.

Гулиева напомнила, что с 2024 года жители области могут пройти диспансеризацию репродуктивного здоровья. Это первый шаг для тех, кто планирует беременность. Если же зачатие не наступает в течение года регулярной половой жизни без контрацепции, пора обращаться к специалисту. Одним из решений может стать ЭКО, при котором яйцеклетка оплодотворяется в пробирке и затем подсаживается будущей маме.

В клиническом перинатальном центре проблемой бесплодия занимаются уже 30 лет. Первый ребенок, зачатый с помощью ЭКО в регионе, появился на свет в 1996 году. Мальчика назвали Семен.

Специалист также честно предупредила: ЭКО не дает стопроцентной гарантии. Вероятность успеха сильно зависит от возраста. У женщин младше 35 лет шанс забеременеть составляет 30–35 процентов. Для пациенток постарше этот показатель снижается до 10–15 процентов. Однако при отсутствии противопоказаний процедуру можно проводить несколько раз.

Ранее сообщалось, что более 220 процедур ЭКО провели в Подмосковье.