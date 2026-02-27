В Московской области в этом году провели более 220 процедур ЭКО
Более 220 процедур ЭКО провели в Подмосковье
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2026 года в Подмосковье провели более 220 процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), программу реализуют в рамках нацпроекта «Семья». Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Процедура ЭКО позволяет женщинам познать радость материнства. Всего в этом году запланировано проведение порядка 5,5 тыс. процедур», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В ведомстве уточнили, что для получения бесплатной услуги жительницам региона нужно оформить квоту. Узнать подробнее об этом можно здесь.
Напомним, что подробности о системе родовспоможения размещены на портале «Стань мамой в Подмосковье».
