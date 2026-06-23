Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Владимир Никифоров заявил, что разработка универсальной вакцины, защищающей от всех вирусов, принципиально невозможна, передают « Вести ».

Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что британские ученые создали первую вакцину, полностью разработанную искусственным интеллектом, которая готова к клиническим испытаниям на людях и якобы способна обеспечить защиту от целых групп вирусов.

По словам профессора, когда он слышит фразу о разработках британских ученых, у него автоматически зажигается сигнал, что здесь что-то не так. Никифоров убежден, что универсальную вакцину сделать нельзя от слова совсем, поскольку все в природе устроено для продолжения жизни. Например, в вирус гриппа заложена способность постоянно мутировать, и создать вакцину от всех вирусов ОРВИ, которых насчитывается более двухсот, невозможно, а ставить такую задачу бессмысленно.

Российские исследователи, по словам профессора, работают в других направлениях. Во-первых, ведется постепенный переход на культуральные вакцины, что позволит быстрее менять вакцинальный штамм — ранее это было невозможно из-за использования куриных эмбрионов. Во-вторых, разрабатываются комбинированные вакцины, например, против гриппа и COVID-19 одновременно. Также активно идет процесс перевода всех вакцин на отечественные платформы, чтобы снизить зависимость от импорта.