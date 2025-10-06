От стакана до проплешины: названы напитки, связанные с «волосопадом»

Диетолог Ви Джей Гамильтон назвала напитки, которые способствуют интенсивному выпадению волос. Так, специалист предупредила, что регулярное употребление сладкой газировки и алкоголя может привести к облысению. Об этом эксперт заявила в беседе с Daily Mail.

По словам диетолога, особенно опасны сладкие газированные напитки. В одной стандартной банке объемом 330 мл содержится не менее 15 г сахара. Его избыток провоцирует скрытые воспалительные процессы в организме, в том числе и в волосяных луковицах. Это приводит к прекращению роста волос, их сухости и повышенной ломкости. Специалист подчеркнула, что у людей, выпивающих более 11 банок газировки в неделю, риск облысения значительно возрастает.

Вторым вредным напитком диетолог назвала алкоголь. Спиртное вызывает обезвоживание организма и ухудшает кровоснабжение кожи головы. При постоянном чрезмерном употреблении алкоголя волосы становятся тонкими и начинают активно выпадать.

