От трещин в эмали до инфекций десен: стоматолог назвал 5 причин перестать грызть ногти

Стоматолог из Бразилии, доктор Леонардо Ачиоли, в беседе с редакцией издания Terra обратил внимание на серьезные стоматологические риски, связанные с онихофагией — навязчивой привычкой обкусывать ногти.

Специалист подробно объяснил механизм повреждений. Регулярное создание неестественной нагрузки на зубной ряд приводит к преждевременному износу твердых тканей. Эмаль, предназначенная для пережевывания пищи, истончается от трения о плотные ногтевые пластины, что в разы увеличивает вероятность появления микротрещин, сколов и клиновидных дефектов. Долгосрочными последствиями становятся гиперестезия (болезненная реакция на холодное и горячее) и общее ослабление зубов.

Не менее опасны и последствия для пародонта. Постоянное давление и травмирование десневого края может провоцировать хроническое воспаление, рецессию десны и даже способствовать смещению зубов, нарушая окклюзию (правильное смыкание челюстей).

Особую тревогу, по словам Ачиоли, вызывает микробиологический аспект. Подногтевое пространство — это настоящий резервуар для бактерий и патогенных микроорганизмов. Их перенос в ротовую полость, особенно при наличии незаметных глазу повреждений слизистой, чреват развитием локальных инфекций, стоматитов и усугублением уже существующих проблем с деснами.

Дантист также расширил список потенциально опасных действий для зубов. В «черный список» попали использование зубов в качестве инструмента (для вскрытия упаковок, перекусывания ниток), нерегулярная жевательная нагрузка (когда человек жует преимущественно на одной стороне) и грубая механическая чистка посторонними предметами. Все эти практики объединяет одно — они создают сверхнагрузку, ведущую к травмам и воспалительным процессам.

