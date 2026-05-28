Отечественные имплантаты против зарубежных: саратовские хирурги доказали превосходство российских разработок

В Саратовском государственном медицинском университете имени В. И. Разумовского завершился важный этап клинических испытаний. Специалисты Научно-исследовательского института травматологии, ортопедии и нейрохирургии провели серию сложных реконструктивных операций, в ходе которых применили новейшие отечественные имплантаты — лигаментарные винты и пластины с регулируемой петлей, передает портал novosti-saratova.ru .

По оценкам экспертов, проведенное тестирование подтвердило высокую эффективность российских разработок. Более того, по ряду характеристик эти изделия превосходят зарубежные аналоги, что открывает новые перспективы для отечественной спортивной медицины и травматологии в целом.

Заместитель директора по лечебной работе НИИТОН Михаил Гиркало пояснил, что комбинация пластин с регулируемой петлей и современных лигаментарных винтов позволяет хирургам достигать предсказуемых и стабильно высоких результатов даже в самых сложных случаях реконструкции связочного аппарата.

Врач особо подчеркнул, что внедрение новейших российских систем дает целый ряд преимуществ. Во-первых, сокращается продолжительность оперативного вмешательства. Во-вторых, благодаря малоинвазивным техникам установки снижается травматичность процедур. В-третьих, заметно ускоряется процесс восстановления пациентов после операции. Эти факторы имеют особое значение для профессиональных спортсменов и всех, кто ведет активный образ жизни, так как позволяют быстрее вернуться к полноценным нагрузкам.

Кроме того, Гиркало отметил еще один важный аспект: использование продукции российских производителей гарантирует технологическую независимость отрасли. Отечественная медицина постепенно избавляется от зависимости от импортных поставок, причем это происходит без какого-либо ущерба для качества оказываемой помощи.