«Откажитесь от тугого хвоста!». Дерматолог предупредил о скрытых причинах выпадения волос

Самостоятельные попытки справиться с выпадением волос часто приводят к потере времени и усугублению проблемы, предупреждает дерматолог компании «СберЗдоровье» Андрей Кузнецов. До консультации со специалистом можно скорректировать образ жизни: обогатить рацион белком и полезными жирами (омега-3), отказаться от тугих причесок и агрессивного окрашивания.

Для первичной оценки ситуации врач рекомендует провести простой тест: аккуратно потянуть за небольшую прядь волос.

«Если в руке останется более пяти-шести волосков, это может указывать на повышенное выпадение и служит поводом для обращения к врачу-трихологу», — отметил эксперт.

Хотя суточная норма потери составляет 50–100 волос, важно отслеживать динамику. Тревожными сигналами являются уменьшение объема, расширение пробора, снижение плотности волос, а также продолжительность процесса более 6–8 недель.

При подозрении на патологическое выпадение необходимо обратиться к трихологу или дерматологу. Для точной диагностики может потребоваться фототрихограмма, а также анализы крови (на ферритин, железо, гормоны щитовидной железы). Женщинам часто дополнительно назначают исследование половых гормонов.

