Отложили завтрак? Эндокринолог объяснил, как эта привычка бьет по сердцу и сосудам

Оказывается, время первого приема пищи серьезно влияет на наши шансы сохранить здоровье сердца и сосудов. К такому выводу пришел специалист, изучив связь между завтраком и уровнем гормонов в организме. Об этом сообщает El Español.

Эндокринолог Франсиско Росеро предостерег о возможных рисках для здоровья, которые несет с собой привычка откладывать завтрак на позднее время. Он объяснил, что после утреннего пробуждения в нашем теле естественным образом повышается концентрация кортизола — так называемого гормона стресса. Свой максимум этот показатель демонстрирует примерно к 9 часам утра, а затем должен идти на спад.

Если же человек не позавтракает до этого момента, его тело расценивает отсутствие пищи как стрессовую ситуацию. В результате механизм снижения кортизола нарушается, и его уровень остается высоким. Как пояснил врач, избыток этого гормона заставляет организм активно производить глюкозу. Повышенное содержание сахара в крови, в свою очередь, является фактором развития диабета. А это заболевание напрямую связано с ростом вероятности возникновения серьезных проблем с сердцем и сосудами.

