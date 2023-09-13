Отоларинголог Емельянова раскрыла причины опасности храпа

Многим известно, что храп человека мешает заснуть. Однако мало кто знает, что за ним может скрываться. Врач-отоларинголог Алена Емельянова рассказала о причинах опасности храпа для здоровья. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее мнению, доброкачественный храп не оказывает негативного влияния на здоровье, тем не менее может быть главным симптомом серьезного заболевания.

Медик пояснила, что это может свидетельствовать о синдроме обструктивного апноэ, то есть повторением остановок дыхания во сне, приводящими к пробуждению, грубому прерыванию сна, к снижению уровня кислорода в крови и дневной сонливости. При этом состоянии имеется риск полной остановки дыхания во сне с летальным исходом, сердечно-сосудистых заболеваний.