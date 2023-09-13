Отоларинголог Емельянова раскрыла причины опасности храпа
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Многим известно, что храп человека мешает заснуть. Однако мало кто знает, что за ним может скрываться. Врач-отоларинголог Алена Емельянова рассказала о причинах опасности храпа для здоровья. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По ее мнению, доброкачественный храп не оказывает негативного влияния на здоровье, тем не менее может быть главным симптомом серьезного заболевания.
Медик пояснила, что это может свидетельствовать о синдроме обструктивного апноэ, то есть повторением остановок дыхания во сне, приводящими к пробуждению, грубому прерыванию сна, к снижению уровня кислорода в крови и дневной сонливости. При этом состоянии имеется риск полной остановки дыхания во сне с летальным исходом, сердечно-сосудистых заболеваний.