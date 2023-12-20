Отоларинголог Ерошкина перечислила правила, соблюдение которых убережет от простуды в Новый год
Фото: [©Павел Лисицын/РИА Новости]
В зимний сезон многие страдают простудными заболеваниями, меньше всего хочется провести новогодние праздники с температурой и насморком. Врач-оториноларинголог Ирина Ерошкина перечислила простые правила, соблюдая которые, удастся обойтись без простуды на Новый год. Об этом сообщает Life.ru.
По ее словам, прежде всего следует одеваться по погоде. Кроме того, при выходе на улицу из дома несколько минут следует постоять в подъезде для избегания резкой контрастной смены температур.
Врач добавила, что поездки в общественном транспорте, посещение массовых мероприятий нужно ограничить. При нахождении рядом заболевшего стоит надеть маску. Кроме того, следует пить больше жидкости, морсов, иметь в рационе достаточный объем витаминов и минералов, овощей и фруктов.
По ее мнению, также не нужно мыть голову перед выходом на улицу, а делать этот стоит с вечера.