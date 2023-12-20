Отоларинголог Ерошкина перечислила правила, соблюдение которых убережет от простуды в Новый год

В зимний сезон многие страдают простудными заболеваниями, меньше всего хочется провести новогодние праздники с температурой и насморком. Врач-оториноларинголог Ирина Ерошкина перечислила простые правила, соблюдая которые, удастся обойтись без простуды на Новый год. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, прежде всего следует одеваться по погоде. Кроме того, при выходе на улицу из дома несколько минут следует постоять в подъезде для избегания резкой контрастной смены температур.

Врач добавила, что поездки в общественном транспорте, посещение массовых мероприятий нужно ограничить. При нахождении рядом заболевшего стоит надеть маску. Кроме того, следует пить больше жидкости, морсов, иметь в рационе достаточный объем витаминов и минералов, овощей и фруктов.

По ее мнению, также не нужно мыть голову перед выходом на улицу, а делать этот стоит с вечера.