Отоларинголог Голота перечислила причины закладывания ушей при простуде

Одним из частых симптомов простуды является ринит, который доставляет немало неудобства и плохих ощущений: ухудшение самочувствия и сна, уменьшение обоняния и частая заложенность ушей. Врач-отоларинголог Анна Голота пояснила, что делать при появлении данных симптомов. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, при насморке отекает не только полость носа, а также сужается просвет слуховой трубы. Все это приводит к нарушению выравнивания давления в барабанной полости, барабанная перепонка втягивается и теряет подвижность.

Медик добавила, что заложенность ушей характерна при вирусном рините и назофарингите, тубоотите и прочих видах отита.

По ее мнению, при усилении заложенности ушей следует обратиться к лору. Стоит помнить, что ушные капли не способствуют избавлению от заложенности ушей. Самостоятельно нормализовать состояние можно посредством имитации зевания, глотания воды с закрытым носом, сосания леденцов.