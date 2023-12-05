Отоларинголог Мухамадьяров перечислил опасные последствия невылеченного насморка

По словам врача-отоларинголога Нияза Мухамадьярова, обычный насморк может стать причиной серьезных проблем со здоровьем, вплоть до воспаления мозга. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что прежде всего возможны осложнения в виде гайморита, отсутствие лечение которого может привести к воспалению среднего уха, окружающих тканей глаза, оболочек мозга и даже к сепсису.

По мнению медика, лечение этого заболевания можно проводить только под контролем врача.

Он отметил, что лечение гайморита длится в среднем до двух недель.