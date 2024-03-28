Отоларинголог Мусаев назвал заболевания и травмы, служащие причиной шума в ушах

По словам врача-отоларинголога Шагабутдина Мусаева, шум в ушах может свидетельствовать о черепно-мозговой травме, гипертонии, атеросклерозе или шейном остеохондрозе шейного столба. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что это явление также может в силу возрастных изменений. Так, почти четверть людей старше 60 лет ощущают шум в ушах, после 70 лет их число возрастает и вовсе до 35%.

По мнению медика, шум может появиться также и на фоне патологических процессов в ухе: на фоне болезни Меньера, отосклерозе или евстахиите. Кроме того, это может быть симптомом доброкачественных новообразований. Также он может появиться спустя две недели после начала этиотропного лечения тяжелых бактериальных инфекций.

Он отметил, что шум в ушах появляется и при акустической травме - при длительном прослушивании слишком громкой музыки через наушники или после концерта.