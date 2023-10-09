Отоларинголог Зайцев дал рекомендации, как сберечь горло осенью

По словам врача-отоларинголога Владимира Зайцева, для того чтобы сберечь от заболевания горло в осенний сезон, следует меньше разговаривать на холоде и не спать с открытыми окнами. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что как профилактику можно использовать щадящую диету, то есть не употреблять много в пищу соленого, острого, перченого, а также холодного.

По мнению медика, комнату для сна следует проветривать перед сном, а на ночь оставлять максимум небольшую щелочку.