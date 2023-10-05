Отоларинголог Зайцев назвал правила лечения больного горла

По словам врача-отоларинголога Владимира Зайцева, человек должен четко понимать собственные болевые ощущения для понимания того, какие лекарственные препараты подойдут при лечении горла. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что в качестве лекарственной терапии можно использовать антисептики на водной основе и исключить препараты на спиртовой основе, а также растворы из различных трав.

По мнению медика, для полоскания горла можно использовать антисептики на водной основе, а также растворы из ромашки, шалфея и календулы.