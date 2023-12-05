Отоларинголог Зайцев назвал способы избежать сильного обморожения

По словам врача-отоларинголога Владимира Зайцева, тряпичные маски, термобелье и кальсоны способствуют избеганию обморожения в очень низкие температуры. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что морозы легко переносить в одежде для горнолыжников.

По мнению медика, также не следует забывать брать с собой шапку и перчатки.

Он отметил, что по возможности не стоит долго находиться долго на улице, а передвигаться на автомобиле или общественном транспорте.