Отоларинголог Зайцев назвал способы избежать сильного обморожения

Здоровье

Фото: [©Алексей Мальгавко/РИА Новости]

По словам врача-отоларинголога Владимира Зайцева, тряпичные маски, термобелье и кальсоны способствуют избеганию обморожения в очень низкие температуры. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что морозы легко переносить в одежде для горнолыжников.

По мнению медика, также не следует забывать брать с собой шапку и перчатки.

Он отметил, что по возможности не стоит долго находиться долго на улице, а передвигаться на автомобиле или общественном транспорте.

Актуально