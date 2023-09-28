Отоларинголог Зайцев перечислил популярные ошибки при лечении насморка

По словам врача-отоларинголога, сосудосуживающие капли и антибактериальные препараты не способствуют выздоровлению от насморка. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что также при нем не следует сильно сморкаться, так как это может стать причиной воспаления слуховой трубы.

По мнению медика, с насморком необходимо обратиться к врачу, в противном случае заболевание может перейти в хроническую стадию.