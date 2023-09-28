Отоларинголог Зайцев перечислил популярные ошибки при лечении насморка
Фото: [©Владимир Песня/РИА Новости]
По словам врача-отоларинголога, сосудосуживающие капли и антибактериальные препараты не способствуют выздоровлению от насморка. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он отметил, что также при нем не следует сильно сморкаться, так как это может стать причиной воспаления слуховой трубы.
По мнению медика, с насморком необходимо обратиться к врачу, в противном случае заболевание может перейти в хроническую стадию.