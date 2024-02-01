Отравился домашней консервацией: Мужчину в тяжелом состоянии спасли врачи в Сергиевом Посаде

Бригада скорой помощи доставила сорокапятилетнего пациент с тяжелым расстройством желудка и рвотой в Сергиево-Посадскую больницу. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Выяснилось, что прошлым летом мужчина собрал большой урожай опят. Однако судя во всему он по ошибке вместе со съедобными грибами срезал и ложные опята, а затем их замариновал. Опасные консервы в итоге оказались на столе и были съедены. Спустя некоторое время мужчина почувствовал, что ему становится плохо. При этом симптомы сильнейшего отравления он терпел два дня, после вызвал бригаду скорой помощи.

В связи с тяжелым состоянием и обезвоживанием организма было принято решение переместить пациента в реанимацию. На протяжении двух дней ему проводилась симптоматическая и интоксикационная терапия. После чего он был переведен в терапевтическое отделение, где продолжил лечение.

На данный момент мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение. Врачи напоминают – при сборе и обработке грибов следует проявить особую бдительность. Поскольку отравление ядовитыми грибами может привести к тяжелым последствиям, вплоть до летального исхода.

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