Отрыжка и переполненность желудка: онколог назвал ранние признаки рака

Существуют неочевидные признаки, которые могут указывать на развитие рака и требуют особого внимания. Об этом в своем телеграм-канале заявил онколог Владимир Ивашков.

Медик призывает не игнорировать ряд симптомов, которые могут быть предвестниками онкологических заболеваний. По словам онколога Владимира Ивашкова, есть признаки, требующие более пристального внимания, чем привычные усталость и потеря веса.

Среди тревожных сигналов — ощущение переполненного желудка даже после скромной порции еды. Ивашков объясняет, что это может быть связано с раком пилорической части желудка. Также, по его словам, отрыжка вчерашней пищей, чувство, будто в горле что-то мешает, и проблемы с глотанием могут указывать на проблемы с пищеводом и желудком, в том числе онкологические.

Еще один важный момент — внезапное изменение формы груди, что может говорить о раке молочной железы. Кроме того, расширенные вены вокруг пупка могут указывать на серьезные нарушения в работе печени.

