Ожирение как угроза нации: почему его могут признать социальной болезнью?

Всероссийский союз пациентов (ВСП) направил в Минздрав РФ официальное обращение с инициативой о включении ожирения в перечень социально значимых заболеваний.

Данный шаг призван повысить уровень внимания к проблеме на государственном уровне и пересмотреть подходы к ее решению.

В комплексе предложений ВСП также значатся меры экономического и профилактического характера: введение акцизов на продукцию, признанную вредной для здоровья, а также кардинальная реформа системы питания в общеобразовательных учреждениях.

Статистические данные подтверждают актуальность проблемы: избыточная масса тела диагностирована у 40% учащихся средних классов и у 70% россиян в возрасте старше 70 лет. Динамика показывает устойчивый ежегодный прирост числа лиц с данным диагнозом.

Сопредседатель ВСП Юрий Жулев, в ходе выступления на отраслевом форуме, озвучил оценку Минздрава: на 2024 год от ожирения страдают примерно 40 миллионов граждан РФ. Эксперт подчеркнул тревожную тенденцию к омоложению заболевания и ускоренные темпы роста избыточного веса у новых поколений по сравнению с предыдущими.

Несмотря на поддержку инициатив со стороны независимого экспертного сообщества, официальная позиция Министерства здравоохранения на данный момент не сформулирована.

Ранее врач Ермола сообщила, что цитрусовые и белковые продукты сжигают лишний жир.