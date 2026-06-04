Военно-патриотическую игру «Зарница» провели для детей сотрудников УИС Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Мероприятие провели на базе Межрегионального учебного центра в Электростали. Участников поприветствовал начальника ГУФСИН по региону Александр Ветров.

В рамках игры детям нужно было пройти испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»: бег на 100 метров, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу и прохождение полосы препятствий.

Также прошли показательные выступления кинолога учебного центра и его питомца — служебной собаки по кличке Зевс.

По итогам соревнований всех наградили дипломами и грамотами, а также вручили подарки.