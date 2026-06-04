«Испекли мы каравай, а дрожжи взяли из мумии»: к чему привел странный эксперимент в Европе

Ученые из Eurac Research нашли на 5300-летней мумии Этци следы живучих дрожжей — и даже попробовали испечь на них хлеб, пишет Daily Mail. Речь идет о знаменитом «ледяном человеке», чьи останки нашли туристы в 1991 году в тающем леднике на границе Австрии и Италии.

Исследователи впервые подробно изучили микробы, которые сохранились на теле Этци, в его внутренних тканях и содержимом желудка. Также они проверили образец почвы с места находки, замороженный еще во время извлечения мумии.

Выяснилось, что на коже и внутри желудка Этци есть дрожжи, причем с признаками как древней, так и современной ДНК. Ученые предполагают, что часть этих микроорганизмов могла прийти из ледниковой среды. Самое удивительное — дрожжи оказались приспособлены к холоду. По словам автора работы Мохамеда Сархана, обычно образцы хранят в холодильнике, чтобы микробы не росли, а эти пришлось именно там выращивать.

Потом команда решила проверить их на практике и сделать закваску. Сначала ничего не вышло: дрожжи не были готовы к муке. Но после нескольких «обновлений» примерно раз в две недели они адаптировались, и тесто стало подниматься за 24 часа почти как обычное.

Сархан признался, что сам раньше хлеб не пек, поэтому результат был не идеальным. Но тесто, по его словам, получилось «действительно хорошим». Теперь ученые хотят подключить специалистов по пищевым технологиям — и даже обсуждают идею сварить пиво на дрожжах Этци.

Так древняя мумия снова дала науке неожиданный подарок: не только рассказ о жизни медного века, но и почти гастрономический вкус далекого прошлого.