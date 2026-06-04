Почти 27 тыс. женщин бесплатно прошли обучение по грудному вскармливанию в Московской области

В Подмосковье активно развивается система поддержки грудного вскармливания. Квалифицированные специалисты консультируют будущих и молодых мам в родовспомогательных учреждениях и детских поликлиниках региона. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Эксперты помогают женщинам освоить ключевые навыки: объясняют технику кормления, демонстрируют правильное прикладывание ребенка к груди и подробно рассказывают о преимуществах естественного вскармливания. Важная часть работы специалистов — психологическая поддержка, которая особенно нужна мамам в период адаптации к новой роли.

Обучение доступно бесплатно: женщины могут пройти его как во время беременности, так и после рождения малыша. С начала года такие консультации получили почти 27 тыс. жительниц региона.

Где можно пройти обучение: детские поликлиники Московской области, Видновский перинатальный центр, Московский областной перинатальный центр, Наро‐Фоминский перинатальный центр, Коломенский перинатальный центр, Щелковский перинатальный центр, Московский областной центр охраны материнства и детства, родильные дома Балашихинской и Одинцовской больниц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.