Солнечные часы бьют тревогу: третья мощная вспышка за сутки — что ждет Землю 4 июня?

Солнце продемонстрировало необычайную активность: за сутки зафиксировано уже три вспышки максимальной мощности класса X. Источник выбросов — активная зона 4455, в данный момент обращенная к Земле. Ученые отмечают поразительную регулярность вспышек — их появление напоминает работу часового механизма. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ подтвердила данные и внесла вспышку в каталоги под индексом X1.0, сообщили novostivolgograda.ru.

По предварительным прогнозам, облако плазмы от первой вспышки достигнет магнитосферы Земли вечером четверга, 4 июня, а второй выброс прибудет в ночь на пятницу, 5 июня. Эти потоки могут спровоцировать умеренные магнитные бури уровня G‑3 и G‑4.

По информации ученых, возможность увидеть полярные сияния в эти дни считается сомнительной из-за коротких ночей и светлого неба. Это связано с тем, что в летний период солнце не опускается достаточно низко, а продолжительность темноты сокращается, что затрудняет наблюдение за небесными явлениями. Однако полностью исключать такую возможность нельзя, особенно при определенных условиях.

Ранее сообщалось, что Солнце выпустило шесть ядерных стрел 1 июня.