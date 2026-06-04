В Домодедово взяли на контроль установление обстоятельств ДТП с питбайком, в котором погиб ребенок

Городская прокуратура Домодедово взяла на контроль установление всех обстоятельств дорожной аварии с питбайком, в результате которой погиб 4-летний ребенок. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Инцидент произошел вечером 3 июня на территории КП «Фаворит» в деревне Ильинское. Подросток в возрасте 11 лет и его 4-летний сосед катались на питбайке и врезались в столб. В результате 4-летний мальчик получил травму головы и скончался на месте происшествия.

В прокуратуре призвали родителей не допускать детей к управлению питбайками и другой мототехникой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о снижении уровня преступности в регионе.