На дороге «Путилково – Пятницкое шоссе» в Красногорске строители приступили к устройству бортового камня

В городском округе Красногорске продолжается строительство автомобильной дороги «Путилково – Пятницкое шоссе». Объект соединит микрорайоны с Пятницким шоссе и поможет разгрузить Путилковское шоссе. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Строительная готовность трассы достигла примерно 70%. Текущий прогресс по ключевым элементам проекта составляет: готовность моста через реку Журавку — около 94%, локальных очистных сооружений — 90%.

На основном участке дороги строители приступили к установке бортового камня. Параллельно продолжаются работы по укладке асфальтобетонного покрытия.

Открыть рабочее движение по новой дороге планируют в конце 2026 года. Реализация проекта должна заметно улучшить транспортную доступность района и оптимизировать трафик на прилегающих участках дорожной сети.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.