Алена Кравец раскрыла причину продажи московского пентхауса Иосифа Кобзона

Нелли Кобзон, вдова легендарного советского и российского певца Иосифа Кобзона, приняла решение расстаться с элитной недвижимостью в центре Москвы. Она выставила на продажу пентхаус, расположенный в жилом комплексе «Груббер Хаус» на Новом Арбате. Общая площадь квартиры составляет около 600 квадратных метров.

В комментарии Teleprogramma.org светская львица Алена Кравец заявила, что причиной продажи стала нецелесообразность содержания. По ее словам, эту жилплощадь никто не занимает, а платить налоги за нее приходится.

«В той квартире на Арбате никто не живет, а налог на нее платится большой, потому что это элитная недвижимость стоимостью под миллиард, как я знаю. Плюс там очень большая коммуналка», — сказала она.

Кроме того, вдова певца почти все время проводит не в Москве, а в Подмосковье, в Немчиновке. Поэтому содержать пентхаус, который пустует, просто нет смысла. По словам Кравец, продажа жилья не связана с какими-либо финансовыми трудностями.

Ранее риелтор Константин Муравьев объяснил, сколько времени понадобится на продажу пентхауса Иосифа Кобзона.