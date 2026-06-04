По иску прокуратуры Лыткарина с подсудимого взыскали деньги, потраченные на лечение пострадавшей

В ходе анализа материалов уголовного дела сотрудники прокуратуры города Лыткарино установили обстоятельства, требующие дополнительного правового реагирования. Выяснилось, что в результате умышленного причинения тяжкого вреда здоровью местная жительница была вынуждена пройти курс медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.

Все необходимые медицинские услуги на сумму свыше 160 тыс. руб. были оказаны за счет ресурсов Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области.

Прокурор Лыткарино инициировал судебное разбирательство. В исковом заявлении содержалось требование обязать подсудимого возместить Территориальному фонду ОМС Московской области полную сумму, израсходованную на лечение потерпевшей.

Рассмотрев представленные доказательства и аргументы сторон, Люберецкий городской суд принял решение в пользу прокуратуры — требования были удовлетворены в полном объеме. Правовой акт приобрел законную силу, закрепив обязанность виновного лица компенсировать расходы фонда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии прокуратуры региона.