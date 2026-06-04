Решетников об экономике: рубль укрепляется, ставка ЦБ повышается, зарплаты — вперед

Глава Минэкономразвития Максим Решетников завершил свое выступление в рамках программы Петербургского международного экономического форума, сообщили novostivolgograda.ru.

По словам Максима Решетникова, в российской экономике продолжаются активные структурные преобразования. В краткосрочной перспективе ключевыми факторами формирования экономической ситуации станут укрепление национальной валюты и повышение ключевой ставки Центральным банком РФ.

По мнению эксперта, постепенное смягчение денежно‑кредитной политики ЦБ окажет влияние на экономическое развитие, однако эффект проявится с временным лагом.

Во время выступления было также отмечено, что темпы роста заработной платы должны опережать динамику производительности труда — для этого существует необходимый резерв.

Оптимальный курс рубля, который одновременно обеспечивал бы комфортные условия для импорта (как для населения, так и для бизнеса) и был выгоден экспортерам, пока недостижим, отметил специалист. По его данным, текущее значение курса превышает прогнозные показатели. При достижении такого баланса бюджет сможет получать необходимые налоговые поступления.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья в рамках ПМЭФ рассказал об использовании искусственного интеллекта в надзоре.