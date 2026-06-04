Собянин рассказал об уникальном космическом микроскопе из Зеленограда

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о результатах работы сканирующего зондового микроскопа «СММ-2000С», созданного учеными МИЭТа и инженерами завода «Протон». Аппарат, разработанный в Зеленограде, был выведен на орбиту на спутнике «Нанозонд-1» еще в июне 2023 года и с тех пор непрерывно передает данные.

По словам Собянина, прибор выдерживает космические перегрузки, потребляет мало энергии и стабильно функционирует в открытом космосе. Полученные с его помощью сведения показали, что под воздействием солнечного света некоторые материалы способны самовосстанавливаться. Это открытие позволит в будущем создавать космические корабли, которые будут меньше изнашиваться на орбите. Кроме того, выяснилось, что разрушение обшивок солнечным ветром идет медленнее, чем предполагали ранее, а значит, толщину корпусов можно уменьшить и взять на борт больше полезного груза.