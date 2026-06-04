Быть готовыми ко всему: красногорские школьники отработали экстренную эвакуацию

Школьникам из Красногорска разъяснили, как вести себя в случае угрозы прилета вражеских БПЛА. Занятия прошли с ребятами из летнего лагеря дневного пребывания «Сказка Павшино», который работает на базе школы № 19.

В тренировке приняли участие 75 учащихся с 1‑го по 5‑й классы. По сценарию дети должны были оперативно эвакуироваться из аудитории после получения сигнала. Под руководством учителей ребята организованно покидали помещение по ближайшей лестнице, спускались на первый этаж, затем через один из двенадцати эвакуационных выходов выходили на улицу и направлялись в подвальное помещение.

Школа уделяет серьезное внимание подготовке к чрезвычайным ситуациям: в течение года здесь проводят до 16 тренировок, помогающих учащимся усвоить основные правила безопасности в разных обстоятельствах. Следующая такая тренировка запланирована на 17 июня — на ней школьникам напомнят, как правильно действовать в случае пожара.