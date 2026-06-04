Губернатор Подмосковья: крупный технопарк построят в ОЭЗ «Большой Серпухов» к 2030 году

В ОЭЗ «Большой Серпухов» к 2030 году планируется построить крупный технопарк для высокотехнологичных производств. Соответствующее соглашение в рамках ПМЭФ подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель совета директоров АО «Большой Серпухов» Екатерина Кузьмина.

Глава региона отметил, что в Подмосковье расположено больше всего ОЭЗ в стране — шесть. Объекты активно развиваются, и каждый седьмой резидент российских ОЭЗ базируется в Подмосковье.

«Мы продолжаем расширять производственную инфраструктуру с учетом потребностей будущих резидентов: в ОЭЗ «Большой Серпухов» к 2030 году появится технопарк площадью 27,5 тыс. кв. м. – с лабораториями, производственными и складскими помещениями. Здесь будет все необходимое для работы высокотехнологичных предприятий. Объем инвестиций в проект – 3,5 млрд рублей. Важно, что технопарк обеспечит рабочими местами порядка 400 человек», - рассказал губернатор.

Завершить строительство планируется в четвертом квартале 2029 года, в ввести объект — в 2030-м. В технопарке смогут разместиться малые и средние предприятия, научные организации, проектно-конструкторские бюро, научно-исследовательские центры, бизнес-инкубаторы.

«Компании получат возможности для разработки, испытаний и масштабирования высокотехнологичных проектов. Для Серпухова это способ усилить связь между производством, научными организациями и технологическим бизнесом», – отметила Кузьмина.

Ранее сообщалось, что в рамках ПМЭФ губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с инвесторами развитие Light Industrial в регионе.