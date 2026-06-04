Серпуховский историко-художественный музей приглашает ребят на игровую экскурсию по особняку Анны Мараевой

14 июня в Серпуховском историко‐художественном музее пройдет игровая экскурсия для детей «В поисках вдохновения, или Дело о пропавшем внуке». Мероприятие организовано в особняке Анны Мараевой и позволит юным посетителям познакомиться с экспозицией в формате захватывающего приключения. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Ребята станут настоящими детективами: им предстоит провести расследование и отыскать важную разгадку, спрятанную в залах музея. В ходе экскурсии дети будут исследовать музейную экспозицию, найдут секретные конверты с заданиями, разгадают тайны картин великих художников.

Кроме того, участники прикоснутся к миру народных сказок и старинных ремесел: познакомятся с историей знаменитых Абрамцевских мастерских и научатся различать виды резьбы.

Начало в 14:00. Возрастное ограничение: 8+. Подробная информация — на сайте музея.

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