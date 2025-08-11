Ожирение включат в перечень социально значимых заболеваний

Ожирение могут включить в список социально значимых заболеваний. С данной инициативой выступили депутаты Госдумы.

Об этом указано в резолюции по итогам круглого стола на тему проблемы ожирения в России, организованного партией "Новые люди", сообщает ТАСС.

Парламентарии предлагают и другие меры. В частности, они рекомендовали Минздраву ввести диспансерное наблюдение за пациентами с диагнозом ожирение и вести их учет.

Также было предложено создать межведомственную рабочую группу, которая должна будет разработать меню для школьных столовых.

Ранее сообщалось о том, что школьные столовые Воронежской области с 1 сентября откажутся от булок.